Son dakika: Ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi.
22.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:01
Son dakika habere göre Ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi.
Ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü