Son dakika... Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.

Gelen son dakika haberine göre Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.