Son dakika! Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye merdiveni ile alındı
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Son dakika! Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye merdiveni ile alındı

Son dakika! Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye merdiveni ile alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde çınar ağacına çıkan kedi, inmeyince itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde çınar ağacına çıkan kedi, inmeyince itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

Bigadiç Belediyesi önünde bulunan çınar ağacına çıkan kedi inmeyince devreye Balıkesir Büyükehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bigadiç Amirliği'ne bağlı ekipler girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdivenle kediyi ağaçtan indirdi. Kediye esnaf su ve mama verdi.


Son dakika! Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye merdiveni ile alındı
Son dakika! Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye merdiveni ile alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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