Son dakika: AĞAÇ TÜNEL YOLDA GÖRSEL ŞÖLEN

Son dakika gündem haberi: BARTIN ile Karabük arasındaki yolun 9 kilometrelik bölümünde bulunan ağaç tünel yol, kar yağışıyla görsel şölen oluşturdu.

KARABÜK (DHA) - BARTIN ile Karabük arasındaki yolun 9 kilometrelik bölümünde bulunan ağaç tünel yol, kar yağışıyla görsel şölen oluşturdu. Tünel yolda ağaçların beyaza bürünmesiyle eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Bartın- Karabük yolundaki ağaç tünel yol her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri arasında sağlı sollu ağaçların üzeri karla kaplandı. Ağaç tünel yol, yolculuk yapanları mest etti. Kar kalınlığının 40 santime ulaştığı bölgede duranlar, doğa harikasını fotoğraf karelerine taşıdı. 2009 yılında 1'inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yolu, geçen yıl 'korunması gereken özel alan' ilan edildi.