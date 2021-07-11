AĞAÇ KESME TARTIŞMASINDA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
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AĞAÇ KESME TARTIŞMASINDA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Nahit Köse (71), ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı oğlu Abdulkadir Köse'yi (35), tabanca ile öldürdü.

KAYSERİ'de Nahit Köse (71), ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı oğlu Abdulkadir Köse'yi (35), tabanca ile öldürdü. Olay, saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde medyana geldi. İddiaya göre, müstakil evin bahçesinde Nahit Köse, ağaç kesme meselesi nedeniyle oğlu Abdulkadir Köse ile tartıştı. Bahçede başlayan tartışma evin içinde devam etti. Kavgaya dönen olayda Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Abdulkadir Köse yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, bir süre önce eşinden ayrılarak, ailesiyle yaşamaya başlayan Abdulkadir Köse'nin öldüğünü belirledi. Nahit Köse, suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından hayatını kaybeden Abdulkadir Köse'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başladı.

AĞAÇ KESME TARTIŞMASINDA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
AĞAÇ KESME TARTIŞMASINDA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
AĞAÇ KESME TARTIŞMASINDA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
AĞAÇ KESME TARTIŞMASINDA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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