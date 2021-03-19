Son dakika! Ağabeyinin yanında silahlı saldırıya uğramıştı, cenazesi toprağa verildi
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Son dakika! Ağabeyinin yanında silahlı saldırıya uğramıştı, cenazesi toprağa verildi

19.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:01
Son dakika! Ağabeyinin yanında silahlı saldırıya uğramıştı, cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağabeyiyle oto yıkama dükkanın önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi toprağa verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağabeyiyle oto yıkama dükkanın önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi toprağa verildi.

Olay, 17 Mart Çarşamba günü Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ece ve ağabeyi Ali Ece kendilerine ait oto yıkama dükkanında oturdukları sırada, Ali Ece'nin husumetlisi olduğu iddia edilen O.Y. (52) yanlarına geldi. Ağabeyiyle oturan Ramazan Ece'ye tabancayla ateş eden O.Y., daha sonra ise olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ramazan Ece, hayatını kaybetti.

Polis ise olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Toprağa verildi

Otopsisi tamamlanan Ramazan Ece'nin cenaze namazı, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cami'nde kılındı. Cenaze namazının ardından tabutun yanına gelen Ece'nin yakını da uzun süre, 'amcam amcam' diyerek gözyaşı döktü. Genç kadın yakınları tarafından sakinleştirilirken, Ramazan Ece'nin cenazesi ise İlimtepe Belen Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ

Son dakika! Ağabeyinin yanında silahlı saldırıya uğramıştı, cenazesi toprağa verildi
Son dakika! Ağabeyinin yanında silahlı saldırıya uğramıştı, cenazesi toprağa verildi
Son dakika! Ağabeyinin yanında silahlı saldırıya uğramıştı, cenazesi toprağa verildi
Son dakika! Ağabeyinin yanında silahlı saldırıya uğramıştı, cenazesi toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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