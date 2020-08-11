Son dakika! Ağabeyinin düğününe üniformayla katılan asker, ailesini gözyaşına boğdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Ağabeyinin düğününe üniformayla katılan asker, ailesini gözyaşına boğdu

Son dakika habere göre Ağabeyinin düğününe üniformayla katılan asker, ailesini gözyaşına boğdu Sivas'ta abisinin düğününe sürpriz bir şekilde üniformayla katılan asker, ailesini mutluluk göz yaşına boğdu Sivas'ta abisinin düğününe sürpriz bir şekilde üniformayla katılan asker, ailesini mutluluk göz yaşına boğdu.

11.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:04

Ağabeyinin düğününe üniformayla katılan asker, ailesini gözyaşına boğdu

Sivas'ta abisinin düğününe sürpriz bir şekilde üniformayla katılan asker, ailesini mutluluk göz yaşına boğdu

SİVAS - Sivas'ta abisinin düğününe sürpriz bir şekilde üniformayla katılan asker, ailesini mutluluk göz yaşına boğdu.

Edirne'de vatani görevini yerine getiren 23 yaşındaki Ahmet Karaca, geçtiğimiz Cuma günü evlenen abisi Enes Karaca ve Rukiye Karaca'nın düğününde yaptığı sürprizle ailesini gözyaşlarına boğdu. Asker, pandemi sürecinde izin alamadığını belirterek abisinin düğününe katılamayacağını söylemişti. Komutanlarıyla yaptığı görüşme sonucu izin almayı başaran Karaca, kuzeni ve eniştesinin iş birliğinde ailesine sürpriz yaptı. Gelin ve damadın dans ettiği esnada salona giren Karaca, abisi ve ailesiyle doyasıya sarıldı. Ailesinden 2 aydır uzak olan askeri karşısında gören aile bireyleriyse mutluluk gözyaşına boğuldu. Asker ve ailesi dökülen gözyaşının ardından düğünde doyasıya eğlendi.

"Salona gidene kadar içimde sürpriz yapıp geleceği ümidi vardı"

Asker olan oğlunun kendilerine sürpriz yapacağı ümidini düğünün başlamasıyla yitirdiğini belirten anne Gülşen Karaca, "İlk oğlum Enes'imin düğününde ortanca oğlum askerdeydi. Bir burukluk vardı ama içimden bir sürpriz yapıp geleceği geçiyordu. Olayın baş kahramanı eniştem ve yeğenim. Sabah 5'te havalimanından alıyorlar, bizim evin önüne kadar gelip fotoğraf çekiniyorlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Salona gidene kadar içimde sürpriz yapıp geleceği ümidi vardı. Salona gittiğimizdeyse ümidim bitmişti, daha gelmez diye düşünmüştüm. Salona gelin ve damat girdikten sonra dans bitti, bir sürpriz var dediler. O anda içim sevinçle doldu. Baktığımda oğlum, eniştem ve yeğenim arasında geliyordu. Benim için çifte mutluluk oldu. Oğlum askere gideli 2 ay olmuştu, 2 aydır oğlumu görmemiştim"dedi.

"Mutluluklarını gözlerinden anladım"

Asker Ahmet Karaca, ailesini yaptığı sürprizle mutlu ettiğini belirterek, "Abimin düğünü vardı, ben daha erken askere gidecektim ama ara kaybı gittim. Pandemi süresinde izinler askıya alındı, normal izin yoktu kimseye. Komutanlarım Edirne'de vaka olmadığı gördü. Milletin ablasının, abisinin, kardeşinin düğünü, kendilerinin ise nişanları vardı. Komutanlarımız izni verelim dedi. Son güne kadar kimseye haber vermek istemedim. Kuzenim çok ısrar etti, yemin konusu araya girince mecburen söyledim. Oda aileme sürpriz yapalım dedi. Ailem gelip, gelmeyeceğimi soruyordu. Bende gelemeyeceğimi söylüyordum. Onları biraz üzeyim güzel olsun dedim. Gece saatlerinde uçağa bindim, eniştem ve kuzenim gelip beni aldı. Kız almada ve her şey de arabanın içindeydim. Ama araba filmli olduğu için hiçbir şekilde gözükmedim. Abim ve gelin içeri girdi. İçeridekilerle koordineyi kurmuşlardı, hepsinin haberi vardı. Kameramanların haberi varmış. Girişimi koordine ettik. Ailemi görünce mutlu oldum. İnsan acayip oluyor, güzel bir duygu. Ailem mutlu oldu, güzel oldu. Annem ve abim çok mutlu oldu, gözlerinden anladım mutluluklarını ağlamaklı oldu ama mutluluk gözyaşlarıydı" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika! Ağabeyinin düğününe üniformayla katılan asker, ailesini gözyaşına boğdu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı 3. Sayfa
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Ekonomi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosunda yer almadı
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Fahrettin Koca Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Sezen Aksu Merve Boluğur Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Emre Belözoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika! Ağabeyinin düğününe üniformayla katılan asker, ailesini gözyaşına boğdu - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 11:30:28. #1.15#
title