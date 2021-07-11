Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'un Horasan ilçesinde abi kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Erzurum'un Horasan ilçesinde abi kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kardeşi öz ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Horasan ilçesine Bağlı Yarboğaz Mahallesinde meydana geldi. Raşit D., ağabeyi Fatih D. ile tarlada ot biçerken aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga kardeşlerden Raşit D. öz ağabeyi Fatih D.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan abi Fatih D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren Raşit D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Fatih D.'nin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

(Şahap Çakır/İHA)

Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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