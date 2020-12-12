Son dakika... Ağabey ile kardeş ölü bulundu
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Son dakika... Ağabey ile kardeş ölü bulundu

12.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:38

Son dakika haberi... Ağabey ile kardeş ölü bulundu Kardeşlerin kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir evde ağabey ile kardeşi ölü bulundu.

Ağabey ile kardeş ölü bulundu

Kardeşlerin kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir evde ağabey ile kardeşi ölü bulundu. Ölenlerden birinin eşinin ise dün akşam korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken iki kardeşin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Mehmet ve Fuat E.'nin evine gelen yakınları, iki kardeşi yataklarında hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de evde inceleme yaptı. Öte yandan, hayatını kaybeden Fuat E.'nin eşi Hatice E.'nin ise dün akşam korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, iki kardeşin cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Ağabey ile kardeş ölü bulundu
Son dakika... Ağabey ile kardeş ölü bulundu
Son dakika... Ağabey ile kardeş ölü bulundu
Son dakika... Ağabey ile kardeş ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT

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