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Son dakika... Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 46,35 lira, en yüksek 49,25 liradan satıldı.

Son dakika... Afyonkarahisar Ticaret Borsası
10.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:34

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 46,35 lira, en yüksek 49,25 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 46,35

 49,25
Karkas et

 HTS

 35,00

 35,00
Buğday

 HMS

 1,61

 1,93
Arpa

 HMS

 1,37

 1,60
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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