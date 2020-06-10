Son dakika... Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son dakika haberine göre Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 46,35 lira, en yüksek 49,25 liradan satıldı.
10.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 46,35 lira, en yüksek 49,25 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|46,35
|49,25
|Karkas et
|HTS
|35,00
|35,00
|Buğday
|HMS
|1,61
|1,93
|Arpa
|HMS
|1,37
|1,60
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA