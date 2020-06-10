Son dakika... Afyonkarahisar Ticaret Borsası Son dakika haberine göre Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 46,35 lira, en yüksek 49,25 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 46,35 lira, en yüksek 49,25 liradan satıldı. ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Kemiksiz et HTS 46,35 49,25 Karkas et HTS 35,00 35,00 Buğday HMS 1,61 1,93 Arpa HMS 1,37 1,60 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili HTS: Hazır Tacir Satış Tescili HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili Kaynak: AA