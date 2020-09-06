Son Dakika: Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonu polis kamerasında
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Son Dakika: Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonu polis kamerasında

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, polislerce yakalanan 12 zanlıdan 11'inin tutuklandığı 4 ildeki uyuşturucu operasyonunun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Son Dakika: Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonu polis kamerasında
06.09.2020 12:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:50

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, polislerce yakalanan 12 zanlıdan 11'inin tutuklandığı 4 ildeki uyuşturucu operasyonunun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde polis ekiplerinin baskın yapılan adreslerdeki arama çalışmaları ve ele geçirilen silahla uyuşturucu yer alıyor.

Kayıtların devamında dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda gözaltına alınan zanlıların adliyeye çıkarıldığı görülüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Eylül'de Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanmış, zanlılardan 11'i tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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