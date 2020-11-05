Son dakika! Afyonkarahisar'dan Avrupa ve ABD'ye "dondurulmuş gıda" ihracatı
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Son dakika! Afyonkarahisar'dan Avrupa ve ABD'ye "dondurulmuş gıda" ihracatı

05.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:01
Son dakika! Afyonkarahisar'dan Avrupa ve ABD'ye

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin farklı illerinde mevsimsel olarak üretilen meyve ve sebzeler, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki bir tesiste işlenip dondurularak Avrupa ve ABD'ye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin farklı illerinde mevsimsel olarak üretilen meyve ve sebzeler, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki bir tesiste işlenip dondurularak Avrupa ve ABD'ye ihraç ediliyor.

İşletme sahibi Hakkı Uzun, AA muhabirine, ilçede iki yıldır mevsimsel olarak meyve ve sebzelerin işlemesini yaptıklarını söyledi.

İşlemenin ardından "tünel" ismi verilen sıfırın altında 40 derecedeki soğuk odalarda ürünlerin dondurulduğunu dile getiren Uzun, şöyle konuştu:

"İşletmemizde kiraz, vişne, kayısı, elma, erik, mandalina, portakal, nar, biber ve soğan gibi çok sayıda meyve ile sebzeyi dondurulmuş bir şekilde işliyoruz. Şu anda nar sezonundayız. Burada meyve ve sebzelerin temizleme, ayıklama, kesme ve paketleme işlemlerini yapıyoruz. Ardından da donduruyoruz. İşlediğimiz ürünleri de Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere 6 ülkeye ihraç ediyoruz. İhraç ettiğimiz dondurulmuş ürünlerden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz."

Yurt dışında dondurulmuş ürünlerin meyve cipsi şeklinde tüketildiğini anlatan Uzun, ürünlerin reçel ve marmelat sanayisi ile pasta yapımında kullanıldığını anlattı.

Uzun, tesisin bölgede istihdama da büyük katkı sağladığını ve çok sayıda kadına ekmek kapısı olduğunu vurguladı.

"Analizlerimizi sürekli yapıyoruz"

Tesisin gıda mühendisi Belkıs Çıracı da işledikleri meyve ve sebzelerin mevsimine göre Türkiye'nin çeşitli illerinden getirildiğini anlattı.

Çıracı, mandalina ve portakalın Mersin'den, narın Denizli'den getirildiğini ifade ederek, "Tesisimizde bu meyve ve sebzeleri, dondurulmuş gıda olarak tüketilecek hale getirilmesi için çeşitli aşamalardan geçiriyoruz. Gerekli analizlerimizi de sürekli yapıyoruz. Ürünlerimizin çok büyük oranını yurt dışına ihraç ediyoruz. Genelde de Avrupa ülkeleri ile ABD başı çekiyor." diye konuştu.

Tesisten dondurulmuş gıda ürünleri alımı yapan iş insanı Çekyalı İgor Novak da Türkiye'den sürekli dondurulmuş meyve ve sebze alımı yaptıklarını anlattı.

Alım için genelde Afyonkarahisar'daki firmayı tercih ettiklerini aktaran Novak, "Buranın ürünleri gerçekten çok kaliteli ve bizim ülkemizde de beğeniliyor. İthal ettiğimiz ürünlerin Çekya'da süpermarketlerde satışı yapılıyor. İlerleyen yıllarda da beraber çalışmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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