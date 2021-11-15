Son dakika! Afyonkarahisar'daki kazada yaralıların kimlikleri belli oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Afyonkarahisar'daki kazada yaralıların kimlikleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Afyonkarahisar'daki kazada yaralıların kimlikleri belli oldu

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişinin kimliği belli oldu.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişinin kimliği belli oldu.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Furkan İlhan (22) idaresindeki 35 JB 521 plakalı otomobil ile Burçin Hazer (40) idaresindeki 34 TV 6515 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Özgür Furkan İlhan, Burçin Hazer ve araçta yolcu olarak bulunan Emre Demir (20) yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber... Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

Son dakika haber... Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

 Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

 Trafik kazasında yaralılara yardım etmek isteyen genç, canından oldu

Trafik kazasında yaralılara yardım etmek isteyen genç, canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title