Son dakika! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Döğer beldesinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 105 gram Hint keneviri, 25 gram esrar, 4 dinamit, pompalı tüfek, alüminyum folyo ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 lira ele geçirildi.

Ekipler, K.U'yu "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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