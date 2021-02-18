Son dakika! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı
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Son dakika! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı

18.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:10
Son dakika! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 yabancı uyruklu yakalandı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 37 gram skunk ele geçirildi, 4 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 37 gram skunk ele geçirildi, 4 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.

Aracın bagajında 1 kilo 37 gram skunk ele geçiren ekipler, otomobildeki Rusya uyruklu I.T, K.I, M.T. ile Ukrayna uyruklu M.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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