Son Dakika | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son Dakika | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ile belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 18 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, hassas terazi ve jelatin ele geçirildi.

Operasyonda Y.K, B.Y. ile K.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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