Son Dakika | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, 3 paket halinde 92 gram sentetik kannobionid ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki A.Z. ile F.T'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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