Son Dakika | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, 3 paket halinde 92 gram sentetik kannobionid ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki A.Z. ile F.T'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz