Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

09.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:10
Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir kişinin Yarenler ve Taşpınar mahallelerindeki adreslerinde uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekibi, zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 952 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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