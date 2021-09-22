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Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Örenkaya köyünde bir kişinin evine çuval içerisinde uyuşturucu madde getirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin belirlenen adresine düzenlediği operasyonda 2 kilo 77 gram kubar esrar, 3 paket sigara kağıdı, uyuşturucu madde paketlemede kullanılacağı değerlendirilen 10 folyo poşet ile 1 cep telefonu ele geçirdi.

Ekipler, gözaltına aldığı A.D, hakkında adli işlem başlattı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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