Son dakika! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Son dakika! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Işıklar beldesi yakınlarında hareketlerinden şüphelendiği Z.D'nin üst aramasında 86 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) ele geçirdi.

Ekipler, Z.D'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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