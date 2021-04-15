Son dakika! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Işıklar beldesi yakınlarında hareketlerinden şüphelendiği Z.D'nin üst aramasında 86 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) ele geçirdi.
Ekipler, Z.D'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz