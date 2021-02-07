Son dakika! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Erenler, Kayadibi ve Eşrefpaşa mahallerindeki 4 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar metamfetamin, hassas terazi, 12 sim kart, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler R.G, M.D. ile F.E.'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz