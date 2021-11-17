Son Dakika | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Erenler Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda, 63 uyuşturucu hap, bir miktar bonzai ile metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan O.T, S.D, Y.K. ile A.Ç'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ekipler, İ.E'yi ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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