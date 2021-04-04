Son Dakika | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları
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Son Dakika | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son Dakika | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları

Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı.

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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'ndeki sokak satıcılarına yönelik ile İzmir karayolundaki uygulama noktasında yaptığı çalışmalarda, bir miktar metamfetamin ve 154 sentetik hap ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan K.E, İ.E, M.O. ile C.Ö. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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