Son dakika: Afyonkarahisar'da tartıştığı karısını tabancayla öldüren koca yakalandı
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Son dakika: Afyonkarahisar'da tartıştığı karısını tabancayla öldüren koca yakalandı

26.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:21
Son dakika: Afyonkarahisar'da tartıştığı karısını tabancayla öldüren koca yakalandı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı eşini tabancayla öldürdü.

Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı eşini tabancayla öldürdü.

Ahmet Sarıkaya (32) eşi Nergiz Sarıkaya (26) ile çocukları Yasin (3), İbrahim (5) ve Hasan Sarıkaya (7) otomobille Afyonkarahisar'dan Isparta'ya seyir halindeyken Şuhut ilçesi Anayurt köyü girişine geldikleri esnada aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ahmet Sarıkaya yanında bulundurduğu tabanca ile araç içinde eşine ateş etti.

Nergiz Sarıkaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ahmet Sarıkaya, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Nergiz Sarıkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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