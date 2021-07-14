Son dakika! Afyonkarahisar'da tarladaki yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi öldü, eşi yaralandı
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tarladaki yangını önlemek isterken dumandan etkilenen yaşlı adam öldü, eşi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tarladaki yangını önlemek isterken dumandan etkilenen yaşlı adam öldü, eşi yaralandı.
İlçeye bağlı Ürküt köyünde evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek isteyen Hüseyin Öksüz (88), ateş yaktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bahçenin yanındaki tarım arazisine sıçradı.
Öksüz, eşi Fatma Öksüz ile birlikte yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Yangını görerek tarlaya gelen köylüler, dumandan etkilenen Hüseyin Öksüz'ü yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Öksüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda yanıklar bulunan Fatma Öksüz, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy