Son dakika! Afyonkarahisar'da tabiat parkında ot yangını Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da 26 Ağustos Tabiat Parkı içinde çıkan küçük çaplı ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'da 26 Ağustos Tabiat Parkı içinde çıkan küçük çaplı ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar- Antalya yolu üzerindeki 26 Ağustos Tabiat Parkı'ndaki kuru otlar henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tabiat parkındaki vatandaşların da yardımıyla çıkan ot yangını kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaklaşık bir dönümlük piknik alanı zarar gördü.

Kaynak: AA