Son dakika... Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması

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Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere cadde ve sokaklar boşaldı.

Polis ekipleri de sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz