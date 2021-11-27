Son dakika... Afyonkarahisar'da seyyar tatlıcının kamyonetindeki tüpün patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika... Afyonkarahisar'da seyyar tatlıcının kamyonetindeki tüpün patlaması sonucu bir kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika... Afyonkarahisar'da seyyar tatlıcının kamyonetindeki tüpün patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde park halindeki seyyar tatlıcının kamyonetindeki tüpün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde park halindeki seyyar tatlıcının kamyonetindeki tüpün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda 42 E 3183 plakalı park halindeki kamyonetinde seyyar tatlıcılık yapan Mehmet Taptı'nın aracının arka kısmında bulunan tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından kamyonette yangın çıktı. Araçta bulunan Taptı ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçta çıkan yangın söndürüldü. Yaralı Taptı, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından yüzünde ve ellerinde ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlenen tatlıcı Taptı, ileri tetkik ve tedavisi için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Son dakika... Afyonkarahisar'da seyyar tatlıcının kamyonetindeki tüpün patlaması sonucu bir kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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