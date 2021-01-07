Son dakika! Afyonkarahisar'da serbest bırakılan FETÖ zanlısı tutuklandı
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Son dakika! Afyonkarahisar'da serbest bırakılan FETÖ zanlısı tutuklandı

07.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:42
Son dakika! Afyonkarahisar'da serbest bırakılan FETÖ zanlısı tutuklandı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan N.K. hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesine teslim edildi.

İddianameyi kabul eden hakimlik, N.K'nin tutuklanmasına yönelik arama kaydı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresinde gözaltına alınan zanlı, cezaevine teslim edildi.

Operasyon

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Aralık'ta FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını tespit edilen 7 kadın zanlıyı, kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. Zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir zanlı ise evindeki karantina sürecinin ardından 5 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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