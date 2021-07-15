Son Dakika | Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Son Dakika | Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son Dakika | Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Oktay Y. (25) idaresindeki 03 ACR 793 plakalı otomobil, İscehisar ilçe merkezinde Afyonkarahisar kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Fatma Karaman'a (47) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Karaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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