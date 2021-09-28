Son dakika: Afyonkarahisar'da otobüs kazası
Edinilen son dakika haberine göre -Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.
-Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 yolcunun bulunduğu otobüs, kamyonetle çarpıştı. Otobüs yoldan çıkarak refüje çarptı. Otobüste yaralanan olmazken yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
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