Son dakika: Afyonkarahisar'da nişan eğlencesi yaparak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 13 bin 369 lira ceza
Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde nişan eğlencesi yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye sosyal medyada paylaşılan görüntülerden kimlikleri belirlenerek para cezası kesildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde nişan eğlencesi yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye sosyal medyada paylaşılan görüntülerden kimlikleri belirlenerek para cezası kesildi.
Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergenli köyünde yapılan nişan eğlencesinde Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Araştırma sonucu N.Ş'nin (51), sosyal medya hesabından köydeki eğlencenin görüntülerini paylaştığı tespit edildi.
Köye giden ekipler, görüntülerden izinsiz düzenlenen eğlenceye katıldıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye 13 bin 369 lira idari para cezası uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz