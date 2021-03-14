Son dakika: Afyonkarahisar'da nişan eğlencesi yaparak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 13 bin 369 lira ceza
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Son dakika: Afyonkarahisar'da nişan eğlencesi yaparak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 13 bin 369 lira ceza

14.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:01
Son dakika: Afyonkarahisar'da nişan eğlencesi yaparak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 13 bin 369 lira ceza

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde nişan eğlencesi yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye sosyal medyada paylaşılan görüntülerden kimlikleri belirlenerek para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde nişan eğlencesi yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye sosyal medyada paylaşılan görüntülerden kimlikleri belirlenerek para cezası kesildi.

Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergenli köyünde yapılan nişan eğlencesinde Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Araştırma sonucu N.Ş'nin (51), sosyal medya hesabından köydeki eğlencenin görüntülerini paylaştığı tespit edildi.

Köye giden ekipler, görüntülerden izinsiz düzenlenen eğlenceye katıldıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye 13 bin 369 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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