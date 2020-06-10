Son Dakika | Afyonkarahisar'da Motorize Tim göz açtırmıyor Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri kent genelinde yapılan uygulama ve kontrollerde; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet Kurusıkı, 25,76 gram ESRAR maddesi, 37 adet tabanca fişeği, 4 adet Kartuş, 64 adet kurusıkı fişeği ve bir miktar kağıda emilimi sağlanmış bonzai maddesi ele geçirdi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İHA