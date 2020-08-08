Son Dakika: Afyonkarahisar'da kaybolan zihinsel engelli genç 3 gün sonra Denizli'de bulundu
Son dakika güncel haberine göre Afyonkarahisar'da 5 Ağustos Çarşamba günü kaybolan zihinsel engelli genç, Denizli'nin Honaz ilçesinde 3 gün sonra bulundu.
08.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:14
Afyonkarahisar'da 5 Ağustos Çarşamba günü kaybolan zihinsel engelli genç, Denizli'nin Honaz ilçesinde 3 gün sonra bulundu.
Dazkırı ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki zihinsel engelli T.M, annesi S.M'yi telefonuna "Kendinize iyi bakın, beni merak etmeyin" mesajını attıktan sonra kayboldu.
Jandarma ekiplerinin arama çalışması başlattığı T.M, Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde bulunarak ailesine teslim edildi.
T.M'nin Dazkırı ilçesinden yürüyerek Honaz'a geldiği öğrenildi.
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Kaynak: AA