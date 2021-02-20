Son dakika: Afyonkarahisar'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi
Son dakika haberler... Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralına uymadığı tespit edilen kişi, yurtta gözetim altına alındı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralına uymadığı tespit edilen kişi, yurtta gözetim altına alındı.
Bolvadin Kaymakamlığı Kovid-19 denetim ekipleri, Büyükkarabağ köyünde karantinada bulunması gereken H.D'nin kontrol sırasında evinde olmadığını belirledi.
H.D'nin İstasyon Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda çalıştığını tespit eden ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.
Polis ekiplerince yakalanan H.D'ye, karantina tedbirlerine uymadığı için 3 bin 419 lira para cezası kesildi.
Daha sonra H.D, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki karantina yurduna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz