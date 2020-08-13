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Son dakika... Afyonkarahisar'da kahveciler ve çay ocakları esnafı destek istedi

Son dakika haberi: Afyonkarahisar Kahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası Başkanı Atila Kocabaş, koronavirüs salgının en çok oda üyesi esnafı etkilediğini belirterek, devletten destek istedi.

Son dakika... Afyonkarahisar'da kahveciler ve çay ocakları esnafı destek istedi
13.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:40

Afyonkarahisar Kahveciler ve Çay Ocakları Esnaf Odası Başkanı Atila Kocabaş, koronavirüs salgının en çok oda üyesi esnafı etkilediğini belirterek, devletten destek istedi.

Kocabaş, bir kıraathanede yönetim kurulu üyeleri ile düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, kahvehane geleneğinin yaklaşık 500 yıllık bir kültürden geldiğini belirtti.

"Vatandaşlar stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı gibi oyun oynamak için iş yerlerimize gelmektedir" diyen Kocabaş, şöyle konuştu:

"Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır. Öte yandan, bu zorlu süreçte iş yerlerimizin kiraları, vergilerimiz, SGK primlerimiz, elektrik, su, personel, doğal gaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Anayasamızın 173. maddesine göre devlet, esnaf ve sanatkarları koruyucu ve kollayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür. Türkiye genelinde 100 binden fazla esnafımız sadece günlük kazancıyla yaşamını idame ettirmekte, yanında çalışanlarının ücretlerini de günlük yevmiye olarak ödemektedir."

Kovid-19 salgınından şüphesiz en fazla mağdur olan esnafın kahvehane işletmecileri olduğunu kaydeden Kocabaş, "Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnafımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilmelidir." diye konuştu.

Kocabaş, kahvehanelerde oyun oynatılmasına izin verilmesini de istedi.

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Kaynak: AA

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