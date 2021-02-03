Son dakika... Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultandağı ilçesinde kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede bir işyeri ile adrese düzenlediği operasyonda, 17 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 15 bin 260 doldurulmuş makaron, 7 bin 200 boş makaron ve sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.Z, S.A. ile H.S. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz