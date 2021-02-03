Son dakika... Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

03.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:21
Son dakika... Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultandağı ilçesinde kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede bir işyeri ile adrese düzenlediği operasyonda, 17 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 15 bin 260 doldurulmuş makaron, 7 bin 200 boş makaron ve sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan H.Z, S.A. ile H.S. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Muharrem İnce Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 16:20:40. #1.16#
title