Son dakika... Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika... Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

12.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:54
Son dakika... Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Demirli köyünde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Demirli köyünde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Demirli köyünde devriye görevi yapan İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli kişilerin kaçak kazı yaptığını fark etti.

Kazının yapıldığı alana giden ekipler, 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan kontrollerde, şüphelilerin toprağı yaklaşık 2 metre derinliğinde kazdığını tespit etti.

Kazı alanında bulunan ruhsatsız av tüfeği ile kazı aletlerine el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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