Son dakika! Afyonkarahisar'da iki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Afyonkarahisar'da iki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı

Son dakika! Afyonkarahisar'da iki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da meydana gelen iki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen iki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Ahmet Şimşek (29) idaresindeki 03 T 0196 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde Hüseyin Çağlar (43) yönetimindeki 03 AAU 111 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Şimşek, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İscehisar'da tır ile otomobil çarpıştı

Arif Solmaz'ın (47) kullandığı 06 FA 4081 plakalı tır, Afyonkarahisar-Ankara Karayolu İscehisar OSB kavşağında Hüseyin Güneş (21) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Yaralı sürücü Güneş, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hadise Mehtap Ar Müge Anlı Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Arda Turan Bülent Uygun Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Afyonkarahisar'da iki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:24:13. #1.15#

title