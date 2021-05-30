Son dakika: Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
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Son dakika: Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Son dakika: Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Ahmetpaşa beldesinde Serhat A. (31), aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan, sokakta karşılaştığı Murat K. (32) ile tartışmaya başladı.

Tartışmaya ailelerin de karışmasıyla kavgaya dönüşen olayda Murat K, evinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Abdullah A, (38) Hakan Ö, (37) ve Mehmet B. (32) vücutlarının çeşitli yerlerinden, kavga sırasında aldıkları darbelerle ise Mehmet K, (67) Tasfire K, (62) ve Murat K. yaralandı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Hakan Ö'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ruhsatsız av tüfeğine el koyan jandarma, soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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