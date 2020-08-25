Son Dakika | Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ertelendi
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Son Dakika | Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ertelendi

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ertelendiAli Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da bu yıl üçüncü kez yapılması planlanan Dünya Motokros Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

25.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:09

Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ertelendi

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da bu yıl üçüncü kez yapılması planlanan Dünya Motokros Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şampiyonayı ertelemek zorunda kaldıkları belirterek, yapılan hazırlıkların 2021 yılında hayat bulacağını söyledi.

Bu yıl Afyonkarahisar'da üçüncü kez düzenlenmesi planlanan Dünya Motokros Şampiyonası koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Kararı Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Zeybek ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke açıkladı.

'GELECEK YILA ÖTELEYELİM İSTEDİK'

Ellerinden gelen tüm çabayı sarf ederek yarışları yapmak için uğraştıklarını anlatan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Ama maalesef son günlerde, bayramdan sonra Afyonkarahisar ve Türkiye genelinde ciddi bir salgın ortaya çıktı. Maske, mesafe ve hijyene çok fazla riayet edilemeyeceği hasıl olduğundan bu yılı gelecek yıla öteleyelim istedik. Her türlü hazırlığımız tamamdı, yapmıştık, ödemeler gerçekleşmişti. Salgından dolayı öteleme mecburiyetimiz hasıl oldu. Federasyon yetkilileriyle görüşerek, Gençlik ve Spor Bakanımızla görüşerek, spor yetkilileriyle görüşerek bir sonraki yıla ötelememiz gerekti. Bu kararı aldık" dedi.

'SON DAKİKAYA KADAR BÜYÜK ÇABA VE EMEK SARF ETTİK'

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise şampiyona ertelenmesine rağmen bugün dahi yarışlar yapılacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Akülke, "Ağaçlandırma, yeşillendirme, saha içindeki altyapı çalışmaları, farklı organizasyonlardaki kullanım çalışmalarıyla devam edeceğiz. Yarışın yapılabilmesi için son dakikaya kadar büyük çaba ve emek sarf ettik. Olması için ne gerekiyorsa yaptık. Hatta bu yarışın ülkemiz adına çok önemli olduğuna, ülke imajına yurt dışında çok daha fazla yer verebileceğine inandığımız için yarışın olması için her türlü emeği vermemize rağmen, Kovid-19 salgını bizleri de vurdu. Dünya Motokros Şampiyonası'nı 2021'de çok daha büyük coşkuyla, çok daha büyük sporcu katılımıyla özellikle bu yıl 'Afyonkarahisar Motofest'i, 'Türkiye Motofest' olarak ismini değiştirmiştik, Motofest'in de uluslararası bir kimlik kazanacağına inanıyorduk, bunun için de çabalarımız vardı, bu çabalarımız devam edecek. 2021'de Türkiye Motofest'e uluslararası bir kimlik kazandıracağız. 2021 Türkiye Motofest'e Türkiye'nin en büyük starını getirmeye çalışacağız. Şimdiden onun çalışmalarına başladık" diye konuştu.

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Son Dakika | Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ertelendi

Kaynak: DHA

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