Son Dakika | Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı
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Son Dakika | Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da bir düğünde alkollü kişilerin saldırısına uğrayan 4 polis memuru yaralandı.

Son Dakika | Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı
13.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:46

Afyonkarahisar'da bir düğünde alkollü kişilerin saldırısına uğrayan 4 polis memuru yaralandı.

Polis ekibi, Kanlıca Mahallesi 270'nci Sokak'ta yapılan bir düğünü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sona erdirmek istedi.

Düğün sahibi ve müzisyenlere gerekli bilgilendirmeyi yapan polisler, düğünde alkol alan bir grubun önce sözlü, ardından da hem fiziki hem de sandalyeli saldırısına uğradı.

Saldırıda 4 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Düğünün yapıldığı sokakta geniş güvenlik önlemi alan ekipler, polis memurlarına saldıran 5 kişi ile düğün sahibini gözaltına aldı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i sulh ceza hakimliğince "görevli memura mukavemet", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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