Son dakika: Afyonkarahisar'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devrilen traktörün kabininin altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devrilen traktörün kabininin altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Asim Demirel (80) yönetimindeki 03 RF 685 plakalı traktör, Akçaşar köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü traktörün kabininin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Demirel'in cenazesi, morga kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz