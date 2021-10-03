Son dakika! Afyonkarahisar'da çocuğun kullandığı otomobil korkuluklara çarptı, bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Efe Satılmış'ın (14) kullandığı 35 D 9539 plakalı otomobil, Sultandağı Üçkuyu köyü yolunda su kanalının üzerindeki köprünün korkuluklarına çarptı.

Araçta bulunan Ali Özdemir (24) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Efe, Yalçın (39) ve Mehmet Satılmış (44) ile Ramazan Aydoğmuş (31), Akşehir Devlet Hastanesi, Sultandağı Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.