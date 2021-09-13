Son dakika... Afyonkarahisar'da bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Afyonkarahisar'da bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Son dakika... Afyonkarahisar'da bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kesilerek çıkarıldı.

Afyonkarahisar'da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kesilerek çıkarıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Şeyma K, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerine başvurdu.

Yüzükten dolayı parmağı morarmaya başlayan ve acı içinde kalan kadını önce sakinleştiren itfaiye erleri, ardından müdahale yaptı.

İnce bir demir parçasını parmak ile yüzük arasına yerleştiren ekipler, daha sonra kesici ile yüzüğü kesti.

Şeyma K, yüzüğü çıkaran ekiplere teşekkür etti.

Son dakika... Afyonkarahisar'da bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi İbrahim Altay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Uğur İbrahim Altay
Magazin Müge Anlı Kaan Yıldırım Amelia Hamlin Vildan Atasever
Spor Max Meyer Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Afyonkarahisar'da bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:59:35. #1.17#