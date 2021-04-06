Son dakika... Afyonkarahisar'da bir ilkokulda eğitim uzaktan eğitim ile sürecek
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Son dakika... Afyonkarahisar'da bir ilkokulda eğitim uzaktan eğitim ile sürecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Afyonkarahisar'da bir ilkokulda eğitim uzaktan eğitim ile sürecek

Son dakika haber: Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentteki bir ilkokulda görünen korona virüs vakalarından dolayı eğitim ve öğretime uzaktan eğitim ile devam edilmesine karar verildi.

Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentteki bir ilkokulda görünen korona virüs vakalarından dolayı eğitim ve öğretime uzaktan eğitim ile devam edilmesine karar verildi.

Kurul Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda salgınla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile tedbirlerin arttırılmasına karar verilirken, bu doğrultuda Osmangazi mahallesindeki Nurten Telek İlkokulu'nda 12 Nisan'a kadar eğitim öğretimine uzaktan öğretim şeklinde sürdürülmesine karar verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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