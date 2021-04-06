Son dakika... Afyonkarahisar'da bir ilkokulda eğitim uzaktan eğitim ile sürecek

Son dakika haber: Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentteki bir ilkokulda görünen korona virüs vakalarından dolayı eğitim ve öğretime uzaktan eğitim ile devam edilmesine karar verildi.