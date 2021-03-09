Son dakika haberleri: AFYONKARAHİSAR - Balıkçı çırağını darbettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Türkiye, S-400 ve Patriot tartışmalarını sona erdirecek başarıyı dünyaya ilan etti

Tartışma yaratan isim CHP'de! TBMM'de artı 1'e geçtiler ama partililer pek memnun değil

Ünlülerin hocası olarak da bilinen metafizikçi hayvanat bahçesinde öldürüldü

Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki genci darbettiği öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, 7 Mart Pazar günü Güvenevler Mahallesi'nde kapalı pazar yerindeki bir balıkçıda çırak olarak çalışan Ş.C.K. (16), iş yeri sahibi A.A. (34) ve çalışan A.S.(29), mesai sonrası dükkanın deposunda alkol aldı.

Ardından A.A. ile A.S. uykuya daldı. Dükkanın önündeki iş yeri sahibi A.A'nın aracına binen Ş.C.K. torpido gözünde poşetteki 4 bin lira parayı aldı.

Uyandıklarında araçtaki paranın yerinde olmadığını gören A.A. ile A.S. parayı üzerinde buldukları Ş.C.K'yı sopalarla darbetti.

Yakınlardaki bir alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinden yardım isteyen Ş.C.K. olay yerinde gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taburcu olmasının edilen ve babasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine giden Ş.C.K. kendisini darbettikleri gerekçesiyle A.A. ile A.S'den şikayetçi oldu.

Polis ekipleri A.A. ile A.S'yi gözaltına aldı, iş yeri çırağı Y.A'nın ifadesine başvurdu.

Darbedilen gencin babası Özkan K., gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum şu anda evde yatıyor, çok kötü halde. 16 yaşındaki çocuğu saatlerce, nasıl döverler. Hırsız dahi olsa, böyle dövülmez." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz