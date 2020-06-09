Son Dakika | Afyonkarahisar'da asayiş
Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin yaptığı uygulama ve kontrollerde 7 ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
09.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:56
Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin yaptığı uygulama ve kontrollerde 7 ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerince il genelinde uygulama çalışması başlatıldı.
Yapılan kontrollerde 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 4 kartuş, fişekler ile 25 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Uygulamalarda gözaltına alınan 11 şüpheliye adli ve idari işlemlerin yapıldığı bildirildi.
Kaynak: AA