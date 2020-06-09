Son Dakika | Afyonkarahisar'da asayiş Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin yaptığı uygulama ve kontrollerde 7 ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin yaptığı uygulama ve kontrollerde 7 ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerince il genelinde uygulama çalışması başlatıldı. Yapılan kontrollerde 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 4 kartuş, fişekler ile 25 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uygulamalarda gözaltına alınan 11 şüpheliye adli ve idari işlemlerin yapıldığı bildirildi. Kaynak: AA