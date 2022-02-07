Son dakika! Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında ölen kişi toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında ölen kişi toprağa verildi

AA, Canan Tükelay - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında ölen kişi toprağa verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yanarak kullanılamaz hale gelen iki katlı ahşap evden cansız bedenine ulaşılan Coşkun Türkavcı, defnedildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yanarak kullanılamaz hale gelen iki katlı ahşap evden cansız bedenine ulaşılan Coşkun Türkavcı, defnedildi.

Sandıklı Devlet Hastanesi morgundan alınan Türkavcı'nın cenazesi, helallik için önce evine getirildi. Burada, Türkavcı'nın eşi, çocukları ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Türkavcı'nın cenazesi, daha sonra köy meydanındaki Çarşı Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olay

Dün Sorkun köyünde Coşkun Türkavcı'nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Dumanı gören köy sakinleri, durumu polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirmiş, yangın sırasında içeride olduğu düşünülen Türkavcı'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Sandıklı Devlet Hastanesi, Karahisar, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title