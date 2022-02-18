Son dakika! Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Son dakika! Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika! Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da üç katlı ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Afyonkarahisar'da üç katlı ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Fakıpaşa Mahallesi Sinan Halife Çeşme Sokak'taki Fadime Demirbaş (38) ile 5 çocuğunun yaşadığı binanın üçüncü katındaki kullanılmayan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangında anne Demirbaş 5 çocuğunu evden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen Demirbaş, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, İtfaiye, Yangın, Çeşme, Güncel, Haberler

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