Son dakika! Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Afyonkarahisar'da üç katlı ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Fakıpaşa Mahallesi Sinan Halife Çeşme Sokak'taki Fadime Demirbaş (38) ile 5 çocuğunun yaşadığı binanın üçüncü katındaki kullanılmayan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangında anne Demirbaş 5 çocuğunu evden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen Demirbaş, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.